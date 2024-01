Giorno della Memoria, a Sarzana un mazzo di fiori in Via XXVII Gennaio

Oggi, 27 gennaio, Giorno della Memoria, la sindaca di Sarzana Cristina Ponzanelli ha deposto un mazzo di fiori alla targa dell’omonima via sarzanese. Alla cerimonia hanno partecipato i consiglieri di maggioranza e di minoranza che la prima cittadina ha ringraziato: “Grazie ai consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione presenti oggi, insieme, alla deposizione dei fiori in via 27 Gennaio. Il Giorno della Memoria è un patrimonio inestimabile di tutti, oltre ogni colore politico”. Successivamente – come da programma- la sindaca ha partecipato all’incontro con i giovani al teatro Impavidi dove è andato in scena lo spettacolo “Lettere su Legno.

