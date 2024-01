In Piazza Cavour apre “The Crew”, il primo banco street food del mercato. I titolari: “Puntiamo sulla qualità dei prodotti”

Piazza Cavour attende la fine dei lavori di riqualificazione, ma all’interno del mercato c’è chi ha già fatto un passo in avanti, offrendo un servizio che sino a pochi giorni fa non c’era o era confinato alle dichiarazioni di intenti.

Da una settimana, infatti, il banco di Alessandro e Alessandro sta proponendo a spezzini e turisti street food, fritti, primi piatti e secondi che possono essere consumati per strada. O nella stessa piazza, non appena verranno collocati gli arredi da parte dell’amministrazione comunale.

“Volevamo portare la piazza a un livello superiore, un livello europeo, come si dice oggi, offrendo uno spazio dove poter comprare i prodotti e consumare in loco come in grandi città, sperando che con la fine dei lavori venga realizzato un angolo al servizi dei punti di ristoro”, affermano i due soci di “The Crew” Alessandro Valli, che è anche titolare del Banco 107, e Alessandro Bonvini, cuoco con un’esperienza maturata nelle migliori cucine della Versilia.

