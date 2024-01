Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Gli investimenti per le opere di rinnovamento energetico per le scuole di via Massone ammontano a oltre un milione di euro. L’edilizia scolastica è una delle priorità del sindaco Carlo Gandolfo che, fin dall’insediamento, ha reperito cospicue risorse per fornire a studenti, insegnanti e personale scolastico, un ambiente sicuro, accogliente e funzionale alle attività didattiche, oltre a ridurre i consumi e proteggere l’ambiente.

