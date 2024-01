Ruba due bici elettriche in centro storico, ventenne in manette

Genova. Due segnalazioni per furto di bicicletta elettrica a pochi minuti l’una dall’altra arrivate al 112 hanno portato all’arresto di un ventenne, trovato ancora in sella a uno dei due mezzi.

Il primo furto è avvenuto in piazza della Commenda alle 21 di venerdì, il secondo, a dieci minuti di distanza, in piazzetta San Carlo. I poliziotti intervenuti hanno prima acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, dalle quali è stato possibile vedere chiaramente il giovane durante la commissione dei furti. Subito dopo, con l’ausilio di altre volanti dell’U.P.G.S.P., gli agenti del Commissariato Cornigliano si sono messi alla ricerca dell’uomo, rintracciandolo in via Gramsci mentre era ancora in sella alla seconda bicicletta rubata.

