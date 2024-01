Un altro 3-2 a Pisa, come nel 2004. Verde come Coti, Kouda alla Guidetti

Un altro 2-3 all’Arena Garibaldi, come nel 2004. Lo Spezia torna a vincere in campionato contro il Pisa, a distanza di quasi vent’anni dall’ultima volta. Era l’11 ottobre del 2004 e la squadra di Marco Alessandrini sbancò Pisa con un 2-3 firmato dalla doppietta di Gianluca Coti e dal sigillo finale di Massimiliano Guidetti. Due marcatori, analogamente come questa sera, con la doppietta di Daniele Verde (un gol su rigore, proprio come Coti vent’anni fa) e il gol di Kouda, alla Guidetti. E il popolo bianco torna a gioire.

