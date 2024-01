Verso Genoa-Lecce, Gilardino: “Mentalità nostra forza, società lavora per il futuro”

“Il Lecce è una squadra fastidiosa da incontrare. Da parte nostra mi il solito aspetto mentale che nelle difficoltà ci fa esaltare i nostri pregi e le nostre qualità”. Esordisce così Gilardino in conferenza stampa prima del lunch match di domani alle 12,30 a Marassi contro il Lecce. Una gara alla portata del Grifone a caccio del settimo risultato utile consecutivo. Ci saranno anche Sabelli e Bohinen, che però “partiranno dalla panchina”.

Non saranno della partita Haps, Martin e Messias. Non sono da escludere varianti tattiche a inizio gara o a partita in corso rispetto alle ultime uscite. La parola d’ordine è “attenzione massima” per non cadere in cali di tensione: “Non abbiamo fatto ancora nulla – afferma a chiare lettere -. Non c’è niente di scontato. Dovremo battagliare in ogni partita e lottare fuori e in casa sempre”.

