Calcio/ Al Macera il Canaletto cala il tris contro il Rapallo Ruentes

Dalla pagina Facebook dei Vecchi Ruentini

RAPALLO RUENTES – CANALETTO 0 – 3

RETI: 67°Paparcone (C.), 81° Marte (C.), 93° Marte (C.)

ARBITRO: Sig. Giacomo Fraticelli di Genova

SPETTATORI: 80 circa

Nuova sconfitta per il Rapallo Ruentes oggi al “Macera” di fronte ad un avversario non trascendentale, ma che ha fatto la sua onesta partita ed ha portato a casa l’intera posta.

Primo tempo abbastanza avaro di emozioni, al 1° assist di Marte per Carlini, la cui conclusione finisce fuori. Al 3° gol annullato al Canaletto per fallo di Gambino su Greco. Al 10° assist di Owusu per D’Alessandro il cui colpo di testa viene parato a terra dal portiere. Al 28° tiro di Saloni da destra parato. Al 39° azione personale di Natale, il cui diagonale viene parato a terra da Ventura. Al 44° colpo di testa di Piazza di poco fuori. Squadre al riposo.

Nella ripresa la prima azione l’abbiamo al 54°, da calcio d’angolo testa di Gambino a lato. Al 55° tiro di Menacho, Ventura devia in angolo. Al 59° tiro dal limite di Chaves, la la conclusione della mezz’ala spagnola sfiora il palo. Al 61° Natale entra in area, ma il suo tiro esce a lato. Al 67° ospiti in vantaggio con Paparcone in contropiede, 0-1. All’80° assist di Parigi per Owusu, tiro alto. All’81° il Canaletto raddoppia con Marte, di nuovo in contropiede, 0-2. In pieno recupero poi gli ospiti calano il tris, di nuovo con Marte, 0-3, che sarà anche il risultato finale.

Il prossimo turno domenica prossima 4 Febbraio 2024 vedrà i bianconeri in trasferta a Genova sul campo del Little Club James.

