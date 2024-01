Cogorno: atti di violenza sessuale, medico condannato

Giorni fa la Repubblica edizione genovese, a firma di Marco Preve, ha pubblicato la notizia di un medico di famiglia di 69 anni condannato ad un anno, con rito abbreviato, per atti di violenza sessuale nei confronti di una paziente cinquantenne. Quotidiano a ruba, tanto più che il dottore, notissimo in zona, è il genero di un potentissimo uomo politico scomparso da anni e cognato di un ex sindaco del comprensorio.

Il fatto avvenne nell’inverno del 2022, nello studio del medico a Cogorno.

L’accusa del pubblico ministero Valentina Grosso: “violenza consistita nel porre in essere un gesto talmente rapido e inaspettato da impedire alla persona offesa di opporsi; durante una visita, costringeva la paziente a subire atti sessuali”.

La donna fu dissuasa a presentare denuncia dalle persone che l’avevano indirizzata dal medico, tanto bravo “che durante le fasi più dure della pandemia faceva le visite a domicilio anche nei giorni festivi”.

È stato l’ex marito della paziente, venuto a conoscenza di quanto accaduto, a recarsi nello studio del medico vandalizzandolo, senza tuttavia aggredirlo fisicamente. A seguito di tale episodio la decisione di denunciare la violenza sessuale, cui è seguito il processo.

Scrive Marco Preve: “Il giudice Silvia Carpanini ha stabilito come pene accessorie l’interdizione dai pubblici uffici per un anno, quella perpetua per eventuali incarichi di sostegno, e tre mesi di sospensione della professione. Inoltre, gli ha concesso la sospensione condizionale della pena subordinata però a ‘uno specifico percorso di recupero’ presso un’associazione di Genova. Si tratta di una struttura che gestisce progetti di “sostegno al cambiamento degli uomini autori di violenza nelle relazioni affettive”.