Comuni liguri subiscono tagli dallo Stato nonostante virtuosi negli investimenti: +200% in sei anni

In Liguria il comparto dei Comuni manifesta una condizione di tenuta finanziaria superiore alla media nazionale, e ha dimostrato una tempestività e una capacità di reagire alla crisi pandemica importante, dove anche gli enti che partivano da una condizione di disavanzo e difficoltà stanno rientrando gradualmente con stabilità nei conti. Ma, soprattutto, si registra la ottima performance sulla ripresa degli investimenti: la Liguria, infatti, ha il record nazionale del tasso di crescita dei pagamenti sugli investimenti locali, registrando a fine 2023 quasi il 200 per cento in più rispetto ai minimi storici del biennio 2017-2018. Un dato molto importante, che fa ben sperare anche in chiave Pnrr.

È il quadro emerso nel corso dell’evento “I Comuni e la finanza locale”, che si è svolto questa mattina presso la sala Piccardo di Anci Liguria, e che ha visto la partecipazione di oltre 150 tra Sindaci e Amministratori locali, presenti e collegati.

