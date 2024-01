Eccellenza, la Cairese torna a correre. Giribone: “Ora continuità, nulla è perso”

Cairo Montenotte. Una vittoria spartiacque. Il 4-1 inflitto ai danni dell’Angelo Baiardo è stato accolto come una liberazione in casa Cairese, società che è tornata a gioire un mese e mezzo dopo l’ultima volta.

“I ragazzi oggi hanno dato una risposta importante – ha commentato il direttore sportivo Matteo Giribone al termine del match -. Dopo aver disputato un mese e mezzo con prestazioni e vittorie cruciali ci siamo un pochettino arenati. Quando non vengono i risultati diventa tutto problematico, soprattutto in un campionato così equilibrato. Oggi è stato fondamentale conquistare i tre punti anche se non è stato semplice”.

