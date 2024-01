“Fleximan” sbarca in Liguria: terzo autovelox messo fuori uso in poche ore

Liguria. Dopo i casi di cronaca arrivati alla ribalta nazionale, “Fleximan”, è sbarcato anche in Liguria: nella giornata di ieri, infatti, a La Spezia è stato accertato il terzo caso di autovelox messi fuori uso nel giro di poche ore, come successo in altre parti del paese.

L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, nel territorio di Vezzano Ligure e Bolano. I vandali hanno agito armati di mazza da baseball, distruggendo la colonnina dell’autovelox e danneggiando anche la segnaletica stradale.

