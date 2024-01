Geo Barents in arrivo a Genova con 68 migranti. Giampedrone: “Sistema collaudato per assistere nel modo migliore”

La Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere, torna ad approdare in Liguria. La nave, che nel recente passato ha fatto per quattro volte scalo alla Spezia, domattina approderà nel porto di Genova, a bordo 68 migranti. “L’arrivo della Geo Barents è previsto per domani mattina alle 7 con 68 migranti a bordo – spiega l’assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone -. Il sistema della Liguria sotto la guida della Prefettura è ormai collaudato per assistere nel modo migliore e in totale sicurezza le persone che stanno soffrendo e anche domani saranno accolte per dare loro il massimo conforto possibile. La collaborazione tra tutte le autorità, le forze dell’ordine è anche un segno di speranza per queste persone che cercano miglior fortuna rispetto al loro Paese e credo sia un modello di accoglienza che permetta a tutti di avere la loro destinazione nel minor tempo possibile”. Conclude Giampedrone: “Se dovesse essere necessario un ricovero di urgenza o esami medici più approfonditi il servizio di trasporto è garantito dal 118 che si occuperà anche di allestire due tende ambulatorio – continua l’assessore Giampedrone -. Il personale della Croce Rossa allestirà un gazebo di accoglienza dove con l’ausilio di volontari della Protezione Civile del Comune di Genova e verranno distribuite le colazioni. Finite le operazioni di sbarco, con pullman dell’AMT i migranti verranno trasferiti alle destinazioni di accoglienza, 50 in Emilia Romagna, 18 resteranno in Liguria e verranno trasferiti presso i centri di accoglienza sanitaria delle varie Province”.

