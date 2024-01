Il liberty in città, fenomeno architettonico e stilistico figlio del benessere

Non da un giorno se si vuole conoscere lo stato di salute di un’area, micro o macro che sia, basta conoscerne il Pil che misura la ricchezza prodotta da tutti i beni e servizi presenti su quel territorio. Tuttavia, questo indispensabile indicatore economico ideato nei primi anni Trenta dello scorso secolo, fu standardizzato come indice modello a partire dal 1944. Per i periodi precedenti occorre basarsi su altri elementi. L’andamento demografico può servire benissimo allo scopo anche se la ricerca locale ha spesso sottovalutato l’importanza di questo rilevatore. Oggi chi emigra va dove può ricevere assistenza mentre una volta e fino a non molto tempo fa, si andava solo dove era la certezza di trovare lavoro. Per questo la curva della popolazione descriveva bene le condizioni di un’area.

Esiste, però, un altro metodo per accertare il maggiore o minore benessere di un territorio. Lo suggerì in Storia degli Italiani, un libro di fine anni Sessanta, Giuliano Procacci, uno studioso di storia contemporanea ricordando che senza soldi non si costruiscono case e che se le si fanno significa che c’è disponibilità economica. È un concetto talmente ovvio, da tutti conosciuto benissimo, da sembrare una vile banalità ma di quante cose smarriamo il senso proprio per il fatto che avendole sempre sotto gli occhi diventano così comuni da apparirci come insignificanti? Penso a tutto il bel liberty che più o meno un secolo fa si è costruito alla Spezia, specie nella sua parte nord. Anche se quel tipo di edilizia porta diversi nomi nei vari Paesi, il suo modo architettonico presenta una caratteristica comune ad ogni varietà linguistica: essere uno stile ridondante di decorazioni che utilizzava materiale pregiato.

