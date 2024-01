Lavagna: elezioni mistero, non ci sono ancora candidati ufficiali, le indiscrezioni

Un alone di mistero circonda le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Lavagna fissate per sabato 8 e domenica 9 giugno. E’ l’unico Comune di una certa importanza (oltre 12.000 residenti) in cui non è stata ancora annunciata ufficialmente alcuna candidatura. Molti danno per scontata quella del sindaco uscente Gian Alberto Mangiante. A suo merito, l’avere salvato dal dissesto finanziario il Comune sanando i bilanci; avere riportato l’organico da 140 a 80 dipendenti. Avere ottenuto dalla Regione il sostanzioso finanziamento per proteggere il litorale. Tra i lavori, la apprezzata pista ciclabile. Tuttavia le voci sulla sua candidatura non sono unanimi. C’è chi lo vedrebbe di buon occhio alla guida del porto se la concessione, in scadenza, passasse al Comune, cosa fattibile; Mangiante ha, infatti, un’esperienza maturata al timone del porto comunale di Chiavari. Tra i rimproveri mossi al sindaco, lo scarso contatto con i cittadini.

E se Mangiante rinunciasse? Alcuni indicano l’assessore Danilo Bersaglio, titolare del panificio Olga, votato con 269 preferenze; persona stimata e benvoluta che molti si aspettavano fosse nominato vicesindaco. Altre indiscrezioni riguardano la possibile candidatura dell’urologo Claudio Lapetina, medico benvoluto che alle scorse elezioni, nella lista 100% Lavagna ottenne 140 voti. E ancora si fa il nome di Roberta Tasso in Giorgi (figlia di Gianni, politico di lunga navigazione) il cui marito alle ultime elezioni, pur non eletto, ottenne 600 preferenze.

