Mega mortaio al Sestriere. Orlando: “Cretinata”. Arancioni: “Voi a fiere in modo clandestino, come uscendo da confini Urss”

Si è conclusa quest’oggi la tre giorni al Sestriere di #Pesto Masterpiece of Liguria, la campagna organizzata da Regione Liguria in collaborazione con Agenzia in Liguria, e dei pestello e mortaio giganti che la accompagnano. Una chiusura “con circa 2.200 degustazioni di trofie al pesto e con migliaia di visitatori in piazza Fraiteve”, informa una nota di Regione Liguria; nella stessa, la soddisfazione del presidente Giovanni Toti: “Siamo felici che in questi tre giorni – le parole del presidente – moltissimi sciatori e turisti abbiano apprezzato le nostre eccellenze, a cominciare dal pesto, uno dei simboli del nostro territorio. Ringraziamo Sestriere, il Comune, il Consorzio Turismo Sestriere e la Vialattea per l’ospitalità e per averci consentito di promuovere in una delle località sciistiche più rinomate la nostra bellissima Liguria. Le campagne di promozione di Regione Liguria hanno un unico obiettivo, quello di creare nuovi posti di lavoro e benessere nel nostro territorio”. Soddisfazione anche da parte del sindaco del Comune piemontese, Gianni Poncet: “Crediamo sia stato il primo passo di una collaborazione fattiva in chiave turistica, mare e montagna – così il primo cittadino -, che avvicinerà, in termini di promozione, Sestriere, e le montagne della Vialattea, alla Liguria e alle sue splendide località. Proprio in Liguria potremmo promuovere la prossima stagione invernale 2024/25 e, perché no, anche l’estate, assieme ai nostri eventi sportivi sia estivi che invernali”.

Sulla tappa al Sestriere è polemicamente intervenuto Andrea Orlando. “Avevamo qualche perplessità su questo grande mortaio fatto navigare sul Tamigi per reclamizzare il pesto tra gli inglesi – ha scritto il parlamentare spezzino del Partito democratico -. Le perplessità non possono che crescere leggendo la notizia che lo stesso mortaio, almeno speriamo che non se ne sia fatto un altro ad hoc, è stato portato invece a Sestriere. Possiamo pensare che ci siano degli inglesi che non sono a conoscenza dell’esistenza del pesto. Dubitiamo che ci siano dei piemontesi e dei liguri, perché di questo si tratta, tra i turisti che frequentano quella località prevalentemente sciatori che vengono da queste regioni, che non conoscono l’ottima salsa della nostra regione”. Ha proseguito l’ex ministro: “Francamente incominciamo a nutrire sempre più perplessità, direi sconcerto, rispetto a scelte così stravaganti. Solitamente quando poniamo una cosa alla regione c’è sempre un assessore o un’assessora o un’ex-assessora che dice «ma perché non l’avete fatto voi?» Non si capisce per quale motivo si siano fatti eleggere se, diciamo così, il loro sport è semplicemente quello di far notare che le cose che non hanno fatto loro non sono state fatte anche precedentemente, ma ne discuteremo punto per punto. Però scommettiamo che in questo caso questa domanda non ci sarà posta, perché se ci chiedessero «perché non lo avete fatto voi», la risposta sarebbe molto semplice: perché è una cretinata”.

