“Ora di religione a scuola: una scelta con tanti motivi per farla”

“Quando si domanda ai ragazzi delle superiori cosa pensino dell’ora di religione, le risposte sono sempre interessanti: cultura, amicizia, stare bene, mettersi in gioco, incontro. Per tanti adolescenti è l’occasione di confrontarsi e di approfondire temi per loro inconsueti in un momento di libertà, in cui ciascuno può esprimere liberamente la propria opinione per arrivare insieme a comprendere di più la realtà in cui si vive. È questa l’esperienza che fanno la maggioranza degli studenti delle scuole superiori anche alla Spezia, e con loro tutti i bambini e bambine che si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola statale e paritaria. In queste settimane, aperte le iscrizioni alle prime classi dei vari ordini e gradi, le famiglie e gli studenti sono chiamati a scegliere se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. È una scelta importante, che comporta l’accoglienza nella sua totalità della proposta formativa delle scuole. Non serve ripeterlo ancora: l’”ora di religione” non è catechesi né indottrinamento, ma una “preziosa opportunità formativa, che arricchisce il percorso scolastico promuovendo la conoscenza delle radici e dei valori cristiani della cultura italiana”. E questo può essere testimoniato anche da tanti ragazzi di altre religioni e culture, tradizioni o nazioni, che frequentano le nostre scuole e, fra le varie materie curricolari, anche l’insegnamento della religione. È quanto emerge anche dalla lettura delle pagine domenicali di Spezia 7, dove spesso troviamo riportate esperienze vissute a scuola per conoscere meglio le tradizioni, la cultura e la religione che hanno segnato le radici dell’Italia, ma anche le numerose occasioni di un’apertura al dialogo con tutti: penso in particolare al confronto con le povertà attraverso i progetti della Caritas oppure la collaborazione con le chiese cristiane non cattoliche e le altre istituzioni culturali della provincia. Pochi giorni fa la presidenza della Conferenza episcopale italiana, in un messaggio sull’IRC, ricordava che l’”ora di religione” è “una disciplina scolastica aperta, aggiornata dal punto di vista pedagogico e didattico, adeguata all’oggi, attenta ai bisogni educativi delle persone e condotta nel rispetto più assoluto della libertà di coscienza”. Lo sperimentano più dell’84 per cento degli studenti italiani che se ne avvalgono, e fra questi quelli spezzini. In provincia, sono più di centotrenta gli insegnanti di religione che accompagnano bambini e ragazzi in questa ora di studio e dialogo. Per diventare docenti, hanno studiato all’Istituto “Niccolò V”, ora polo Fad (Formazione a distanza) dell’Istituto di Scienze Religiose Ligure, conseguendo una laurea magistrale. Persone che si dedicano all’educazione dei giovani, preparate e appassionate, “che arricchiscono l’esperienza scolastica con un’occasione unica di dialogo, approfondimento culturale e confronto interdisciplinare”, e che spesso nelle scuole rivestono anche incarichi di responsabilità. L’IRC è un vero momento di crescita personale per tutti, uno spazio aperto al dialogo, fondato sull’ascolto attivo e sostenuto da una comunicazione efficace, capace di offrire chiavi di lettura per comprendere non solo se stessi ma anche la società e la cultura italiana ed europea. Per questo vale la pena scegliere di avvalersene …”

(Don Tommaso Fasoli, direttore ufficio diocesano Scuola Educazione Università)

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com