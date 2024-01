Rugby/ Pro Recco: nuova vittoria per gli Squali

Dall’ufficio stampa Pro Recco Rugby

Quattro vittorie in altrettante partite al Carlo Androne per la Pro Recco Rugby nel campionato di serie B, l’ultima in ordine di tempo oggi contro il coriaceo Savona nella prima giornata di ritorno: gli Squali hanno superato i ponentini con il punteggio di 25-15 e hanno così conquistato altri quattro importantissimi punti in classifica. Anche oggi non è mancato il sostegno continuo della tifoseria organizzata della “Brigata Biancoceleste” composta da ragazzi delle giovanili che, con bandiere e cori, tifano e colorano gli spalti.

