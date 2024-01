Serie D. Prima sconfitta per mister Aiello, l’Albenga cade contro il Ticino per 3 a 2

Ticino. Da quando mister Aiello siede sulla panchina dell’Albenga erano solamente arrivati pareggi. Un inizio quasi fotocopia dei primi risultati del girone d’andata: pareggio contro Borgosesia ed Alcione Milano che si uniscono, a differenza del primo periodo, ai pareggi contro Asti (contro la quale era invece arrivata una sconfitta) e Vado. Se il bilancio quindi sembrava essere migliore dei primi quattro match stagionali, oggi è invece arrivata la prima sconfitta della “gesione Aiello”. L’Albenga non perdeva dalla trasferta di Bra, quando ancora in panchina siedeva Fabio Fossati, caduta quindi imbattibilità che perdurava da ben 5 partite.

Contro la squadra di Carobbio era poi nata la striscia positiva che ha portato gli ingauni a combattere addirittura per le prime posizioni, poi un forte mercato in uscita e in entrata ad inizio dicembre ha probabilmente smosso troppo l’ambiente bianconero. Ci sarà comunque ancora tempo per riassestarsi, resta il fatto che la squadra della città delle tre torri ha piano piano perso quota scendendo al quinto posto, superata in questa giornata da Città di Varese e appunto Ticino.

» leggi tutto su www.ivg.it