La strada provinciale 333 che collega Recco a Uscio e quindi alla Fontanabuona, resterà nuovamente chiusa al ponte di Salto dalle ore 8.00 di sabato 3 alle ore 18.00 di domenica 4 febbraio. La chiusura è programmata per consentire i lavori al ponte in località ex macello di Uscio.

