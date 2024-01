Varazze, i giovani protagonisti nelle celebrazioni del Giorno della Memoria

Intensa e commossa partecipazione a Varazze per il ricordo del “Giorno della Memoria”, organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la sezione A.N.P.I. di Varazze e l’A.N.E.D. (Ass.ne Nazionale ex Deportati nei Campi Nazisti), sezione di Savona-Imperia, la Biblioteca Civica “E. Montale” di Varazze e il Cinema Teatro Don Bosco.

Iniziata nella mattinata di venerdì 26 gennaio, alle ore 9:30 in piazza Nello Bovani, con la presenza degli alunni di tre classi dell’Istituto Comprensivo “Nelson Mandela”, che hanno dato vita a due suggestivi canti ai lati delle 14 pietre d’inciampo qui collocate, a ricordo di altrettanti concittadini morti nei campi di concentramento nazisti, presente il Vice Sindaco Filippo Piacentini e l’Assessore alla Cultura Mariangela Calcagno, canti accompagnati alla pianola dal M° Walter Bianchi.

