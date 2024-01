Ad Aulla grande ritorno per la trentesima edizione del Premio Micheloni

Saranno premiati in Sala delle Muse alle 16 di domenica 4 febbraio i vincitori della trentesima edizione del Premio Val di Magra, Roberto Micheloni, Città di Aulla, promosso dall’omonimo cenacolo artistico e letterario della città. Selezionati da direttivo e giuria, sono 65 gli autori partecipanti a quest’edizione, da tutta Italia. Per Alessandra Colombo, presidentessa, «si tratta di un importante risultato e di una preziosa conferma per un premio che da oltre settant’anni promuove da Aulla il valore della cultura, della letteratura, della poesia». «L’evento di premiazione – continua – sarà un’occasione di festa e di conoscenza reciproca: un pretesto per celebrare il ritorno del premio, gli autori premiati. La bellezza delle arti e della Lunigiana».

Nato nel 1951 per volontà di Micheloni, scrittore, poeta, maestro elementare, e dei professori Luigi Ceresoli e Giulivo Ricci, quest’ultimo sindaco storico della città, il premio – per poesie, raccolte di poesie e libri di narrativa – è stato guidato per molti anni da intellettuali come il professore Sirio Guerreri, il pittore Nello Maccani e la poetessa Anna Magnavacca, oltre ad una preziosa cerchia di studiosi e letterati della Lunigiana. Dal 2016 cambia nome in “Premio Val di Magra – Roberto Micheloni – Città di Aulla” assegnando la qualifica di presidente onorario al sindaco pro-tempore per rinsaldare il legame con la città. Importante presidio culturale, per Aulla e per la sua comunità, ha vissuto un periodo non facile dopo la scomparsa dell’amata e stimata poetessa Anna Magnavacca, persona che tanto si spese per il cenacolo e per le sue attività. Oggi però ritorna, con consiglio e giuria rinnovati, un approccio più moderno, forme di partecipazione altra, l’apertura a molte (nuove) attività. Selezionati da una giuria composta da Alessandra Colombo -la nuova presidente, Riccardo Boggi, Umberto Crocetti, Marta Faggioni, Chiara Guastalli, Rosanna Pinotti, Milvia Ciuffardi, Daniela Cocchi e Maria Grazia Tortorello i primi classificati per le singole sezioni sono: Giovanna Bono con “Interdum” (poesia singola); Piero Nissim con “Sonetti ebraici” (libro edito di poesia); Fabio P. P. Milani per “Lucia e il diavolo” (libro edito di narrativa). Oltre loro altri 12 autori verranno insigniti, ai rispettivi posti, come finalisti – Elisabetta Liberatore, Giovanni Caso, Giulio Radaelli, Stefano Peressini, Anna Maria Salanitri, Panetta Alfredo, Cristina Cappellini, Gaia Gentile, Bruno Viani,

