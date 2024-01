Albenga, 2024, il gruppo Sinistra Ingauna si presenta: “Non una lista, ma idee e proposte per la città”

Albenga. Non una lista, ma un gruppo di cittadini che intende portare all’attenzione della prossima amministrazione albenganese idee e proposte per il futuro della città. Sinistra Ingauna, il gruppo coordinato da Alfonso Di Lieto, non scende direttamente in campo in vista delle prossime elezioni amministrative albenganesi (quanto meno non con una lista, per ora), ma di fatto è un po’ come se lo facesse.

Nel pomeriggio, a Palazzo Scotto, il gruppo si è presentato ufficialmente alla presenza di curiosi e simpatizzanti. Presenti in sala anche il vicesindaco Alberto Passino e l’assessore Marta Gaia. Oltre a Di Lieto, per il gruppo Sinistra Ingauna sono intervenuti anche Roberto Melone e Erica Crespiani.

