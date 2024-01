Albenga 2024, Porro (Lega): “Il centrodestra ribadisce l’unità nella scelta del prossimo sindaco”

Albenga. “Contrariamente alle affermazioni del Partito Democratico, desideriamo sottolineare che, nel centrodestra, la scelta del sindaco per Albenga è frutto di un lavoro congiunto dei coordinatori cittadini e dei referenti regionali di Lega, Forza Italia e Fdi”.

Parola di Cristina Porro, segretario ingauno della Lega, che rispedisce al mittente le critiche: “La nostra priorità è garantire l’unità del centrodestra per governare la città in modo efficace. Noi non ci vergogniamo dei simboli di partito che rappresentiamo e ci rappresentano, speriamo a giugno prossimo il sindaco Tomatis non si vergogni del simbolo del Pd tanto da nasconderlo come nelle passate elezioni comunali”.

» leggi tutto su www.ivg.it