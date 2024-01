Bambino di 8 anni ustionato, portato al Gaslini in elicottero in codice rosso

Bardineto. Un bambino di 8 anni si è gravemente ustionato oggi pomeriggio intorno alle 17 a Bardineto. Secondo quanto riferito il bimbo era in cucina con la mamma: ad un certo punto la donna si è dovuta assentare un attimo per recarsi nella legnaia attigua, ma mentre si trovava nel locale ha sentito le urla del figlio e si è precipitata in cucina.

Sul posto, oltre alla mamma, sono intervenuti subito anche i vicini di casa e la direttrice dei servizi nella locale Croce Verde, che si trovava in zona. Il bimbo è stato quindi subito soccorso, in attesa dell’arrivo di automedica ed elicottero.

