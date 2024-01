Bando per la locazione di due fondi commerciali di proprietà del Comune in Corso Cavour

Due fondi commerciali in affitto in Corso Cavour, al piano terra dell’edificio del Teatro Civico. Sono di proprietà del Comune della Spezia, che ha emesso nei giorni scorsi un bando per l’affidamento in locazione delle due unità immobiliari corrispondenti una ai numeri civici 12, 14 e 16 e l’altra al 18 e al 20. I due locali sono stati lasciati dal precedente concessionario e l’amministrazione comunale è alla ricerca di nuovi soggetti interessati.

Il fondo più grande si trova all’angolo tra Corso Cavour e Via Fazio, ha una superficie lorda di 121 metri quadrati ed è costituito da tre locali. Il canone annuo minimo richiesto è di 29.300 euro oltre Iva.

L’altro, adiacente, fa angolo con Via Carpenino e presenta una superficie lorda di 97 metri quadrati distribuiti in tre locali. In questo caso il canone a base di gara è di 23.700 euro oltre Iva.

