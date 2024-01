Burdese nuova questora a Genova, Siap: “Scelta adeguata per restituire il ruolo della polizia di Stato”

Genova. “Colgo con soddisfazione la notizia della nomina della nuova questora che si insedierà tra un mese circa a Genova in sostituzione del questore Orazio D’Anna che andrà in pensione dopo una lunga carriera”. Così Roberto Traverso, segretario generale del Siap di Genova.

“Ritengo che la scelta emersa dall’ultimo consiglio di amministrazione di affidare a Silvia Burdese la guida della questura del capoluogo ligure sia adeguata alle priorità che dovranno essere affrontate con urgenza, per restituire alla Polizia di Stato quel dinamismo istituzionale necessario per affrontare al tavolo del comitato prefettizio le problematiche sulla sicurezza da protagonista, così come previsto dalla legge 121 del 1.4.1981”.

» leggi tutto su www.genova24.it