Camogli: ecco tutte le novità a cui lavora la giunta

Conoscere le scelte ed i progetti di un’amministrazione comunale è di interesse per i cittadini. Ed è per questo che a Camogli si è deciso di dare il via ad una serie di incontri.

Ecco un aggiornamento scaturito da quello con il sindaco Giovanni Anelli (con delega a edilizia privata, polizia urbana, area finanziaria), con il vicesindaco Lorenzo Ghisoli (con delega a difesa del suolo, protezione civile, patrimonio, demanio, porto, verde pubblico, volontariato, associazioni) e con l’assessore Francesco Olivari (con delega a servizi sociali, promozione salute, lavori pubblici, sicurezza del territorio).

» leggi tutto su www.levantenews.it