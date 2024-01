Camogli: le poesie di Giorgio Caproni protagoniste al Teatro Sociale

Dall’Ufficio Stampa del Teatro Sociale di Camogli

Giovedì 1° febbraio, alle ore 17.30, nel Ridotto del Teatro Sociale di Camogli, riprende il ciclo a ingresso libero “I poeti e la musica”, curato dal musicologo e critico musicale Roberto Iovino (in foto di copertina, ndr). Il protagonista dell’incontro, a cui collabora la giovane musicista e studiosa Nicole Olivieri, è il poeta Giorgio Caproni, livornese di nascita, ma genovese d’adozione e, soprattutto, nell’anima per un amore sconfinato nei confronti del capoluogo ligure, a cui ha dedicato splendide poesie. Iovino e Olivieri metteranno in luce la musicalità della poesia di Caproni, sempre ritmica e sonora (il poeta, del resto, da giovane aveva tentato la carriera di violinista), e faranno ascoltare e commenteranno composizioni che hanno messo in musica versi caproniani.

