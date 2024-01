Commemorazione battaglia Gottero, presente una rappresentanza del Comune della Spezia

L’assessore Giulio Guerri, ha partecipato in rappresentanza del sindaco Peracchini e dell’amministrazione della Spezia, alla tradizionale cerimonia organizzata a Valeriano dal Comune di Vezzano Ligure in ricordo dei caduti della “battaglia del Gottero” del gennaio 1945 e di Rino Chella, deportato e ucciso all’età di 18 anni nel lager di Mauthausen. La giornata è stata anche l’occasione per ricordare il comandante Amelio Guerrieri, grande figura della Resistenza spezzina, decorato di Medaglia d’Argento al Valor Militare e insignito del Premio Exodus.

