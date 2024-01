Danni al manto del campo da calcio di Falconara, rinnovato in questi ultimi anni. “Tappeto del campo Piero Bibolini danneggiato dal lancio di fumogeni nel corso della partita Santerenzina vs Lerici di domenica. Tocca fare anche un provvedimento che vieti l’uso di fumogeni”, si è rammaricato il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti. “Basterebbe il buon senso – ha continuato -, un minimo di saper stare tra la gente, il rispetto per ciò che è della comunità o solo la cultura per godersi la partita, l’incanto del luogo e la giornata di sole. No, diversamente scimmiottiamo il peggio del tifo da stadio”.

L’articolo Danni al manto di Falconara, il sindaco pensa a provvedimento per vietare fumogeni proviene da Città della Spezia.

