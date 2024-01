Divertiamoci imparando: al Sigillo è già un po’ Carnevale con “Maschere fantastiche e come crearle!”

“Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche” è il ricco calendario di eventi per bambini e famiglie promosso dall’amministrazione comunale a cura dei Musei Civici e del Sistema Bibliotecario Urbano che si snoderà per tutta la stagione invernale e primaverile. Sabato 3 febbraio alle 16 il Museo civico del Sigillo organizza un laboratorio didattico dal titolo “Maschere fantastiche e come crearle!” rivolto ai bambini fra i 5 e gli 11 anni che ha una durata di circa un’ora. Tra poco festeggeremo il Carnevale, ma quest’anno sono banditi i soliti costumi! La nostra fonte d’ispirazione saranno i draghi e gli altri animali fantastici che si aggirano tra i sigilli del museo: grazie a loro, realizzeremo una sfavillante mascherina da sfoggiare durante festeggiamenti e sfilate. Il laboratorio ha il costo di 5 euro e la prenotazione è obbligatoria. Info via del Prione, 234 – La Spezia – Tel. 0187.727220, barbara.viale@comune.sp.it, sigillo.museilaspezia.it – palazzinadellearti.museilaspezia.it

