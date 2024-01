Empower moms: un progetto per aiutare le mamme e creare fino a 80 posti per i bimbi in età da asilo nido

Un aiuto per le donne che sono diventate mamme e che rischiano di uscire dal mondo del lavoro. Un’opportunità in più per poter stare con i figli fino a 3 anni e garantire ad altre madri la cura del proprio bimbo in un ambiente sicuro e accogliente, come la casa. Un’esperienza di vita vissuta che apre nuovi percorsi, anche alla Spezia e che potenzialmente potrebbe garantire 80 posti in più nella fascia 0-3 anni. Parte da qui il progetto Empower Moms, che ha ottenuto un finanziamento importante da Fondazione Carispezia nell’ambito di Bando aperto 2023.

Empower moms è sostenuto dall’associazione e realtà importante a livello nazionale “Scarabocchiando a casa di” e si pone lo scopo di arginare il disagio sociale delle donne in maternità che rinunciano al lavoro a causa dell’incompatibilità con l’accudimento dei figli piccoli e la mancanza di posti disponibili nei nidi e nei servizi per la prima infanzia. “Il nostro obiettivo è quello di creare una soluzione (già collaudata, efficace ed integrata, per aiutare le donne a conciliare il loro ruolo di madri con quello di lavoratrici – spiegano dal progetto – . Il progetto prevede la creazione di “Nidi famiglia” (servizio integrativo per la prima infanzia denominato ‘Genitore accogliente’ dalla legge regionale 222 del 2015 di Regione Liguria), una forma alternativa di assistenza familiare. I Nidi famiglia saranno realizzati da donne madri di bambini da 0 a 3 anni che potranno accogliere presso la propria abitazione o in altra sede un massimo di 4 bambini compresi i propri figli (di età da 0 a 36 mesi). Le madri, residenti alla Spezia e provincia, che fossero interessate potranno candidarsi e accedere ad un programma di formazione propedeutico all’apertura del servizio, gratuito grazie al contributo di Fondazione Carispezia”.

