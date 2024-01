Fatal Lido Square per il Città di Savona. Mister Ruffa: “Noi combattenti. Albissole la più forte”

Così è (se vi pare), il calcio. Quello sport in cui il Lido Square penultimo e “impallinato” la domenica precedente dall’Albissole batte un Città di Savona con ambizioni da primato e reduce dal convincente successo ai danni del Borgio Verezzi. Per chiudere con le citazioni pirandelliane non è di certo centomila né nessuno, ma il Città di Savona gestione Biffi non è uno ma “doppio” visto i passi indietro della squadra rispetto alla prima uscita.

Il Lido Square ha affrontato la gara in maniera tosta e coraggiosa. Difesa altissima che ha consentito ai genovesi di pressare bene il tentativo di possesso biancoblù e di essere pungenti visto che il recupero avveniva spesso all’altezza del centrocampo. Di contro, il Città di Savona non ha sfruttato le praterie tra linea e portiere che aveva a disposizione incappando in una sconfitta meritata se si conta il valore delle due rose.

