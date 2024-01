Giobbe, storia di un uomo semplice. Una riflessione sulla guerra a Trac festival

La tragedia e il riscatto di un uomo semplice, in uno spettacolo che attraversa la Grande Storia del Novecento, dalla guerra russo-giapponese alla prima guerra mondiale. E’ questo il tema dello spettacolo “Giobbe, storia di un uomo semplice”, in scena martedì 30 gennaio 2024 (ore 21) presso lo Chapiteau al PIN nell’ambito della rassegna Trac Festival.

«Più di cent’anni fa, in Russia, in un piccolissimo villaggio di frontiera, viveva un maestro. Si chiamava Mendel Singer. Era un uomo insignificante. Devoto al Signore. Insegnava la Bibbia ai bambini, con molta passione e poco successo. Uno stupido maestro di stupidi bambini, come pensava di lui sua moglie».

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com