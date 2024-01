I giovani Panada e Pinelli convocati per il Regional Day

Il settore atleti del centro di qualificazione FIPAV Liguria, in collaborazione con il Centro di Qualificazione Nazionale Maschile, ha organizzato per domenica 28 gennaio il Regional Day 2024 che si è svolto presso il PalaBesio di Albisola. In mattinata, ritrovo alle 9 e allenamento dalle 9:30 alle 12 per i ragazzi nati nel 2008 mentre al pomeriggio ritrovo alle 14 ed allenamento dalle 14.30 alle 17 per i nati nel 2009. Al raduno sono stati convocati i nostri ragazzi: Davide Panada – schiacciatore del 2008 e Simone Pinelli – libero (di proprietà dell’Avis Ceparana ma tesserato con noi nell’ottica della collaborazione che lega le due società). I ragazzi sono stati accompagnati alla manifestazione da coach Carlotta Vinciguerra, assistant coach del gruppo U17. Gli allenamenti sono stati diretti da: Monica Cresta allenatore della Nazionale U18 e collaboratore, unitamente al nostro ex tecnico Luca Leoni (allenatore della Nazionale U17), del direttore Tecnico del Lub Italia Allargato Ferdinando De Giorgi (allenatore della nazionale seniores), Michele Totire, Selezionatore Regionale e dal suo vice Matteo Marescotti coadiuvati dagli allenatori di società presenti e dai selezionatori territoriali.

