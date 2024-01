Il Comune cerca un nuovo gestore per il bar ristorante degli ex macelli

Ritorna a gara la struttura del bar ristorante nell’area degli ex macelli civici agli Stagnoni. Dopo anni in cui il locale era punto di riferimento per i pranzi di lavoro dei camionisti che entrano ed escono dal vicino varco portuale – e dei tanti che avevano sentito decantare l’eccezionale rapporto qualità prezzo di quel posto – il ristobar aveva chiuso i battenti e l’immobile, di proprietà comunale, era stato messo a bando nel 2020. I nuovi concessionari hanno scontato lo scotto dell’avvio dell’attività in periodo pandemico e da qualche tempo l’intera struttura è ritornata nella piena disponibilità di Palazzo civico, che nei giorni scorsi ha emesso un nuovo bando pubblico per assegnarne in concessione la gestione.

Nel corso dei mesi, vedendo l’attività chiusa, qualcuno si è fatto avanti in maniera informale con l’assessorato al Patrimonio guidato da Manuela Gagliardi e pertanto gli uffici confidano che ci possa essere una buona partecipazione al bando.

Il fabbricato ad uso commerciale si trova all’interno del compendio dell’ex Civico mattatoio ed è costituito da un manufatto in muratura di un unico piano fuori terra di forma rettangolare della superficie lorda di circa 120 metri quadrati e da un’area pertinenziale circostante quasi completamente pavimentata con autobloccanti della superficie di circa 192 metri quadrati, in parte scoperta e in parte coperta con una tettoia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com