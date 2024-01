Lo Spezia scommette sul riscatto di Tanco, argentino ai margini da 13 mesi al Banfield

È l’argentino Gregorio Tanco il difensore in arrivo allo Spezia, pronto a completare il reparto difensivo della squadra di Luca D’Angelo. Ventiquattro anni, con passaporto spagnolo, Tanco è svincolato da qualche settimana, dopo la fine dell’avventura al Banfield, con cui non aveva rinnovato il contratto in scadenza nel dicembre 2023. Il nuovo difensore firmerà un contratto di 18 mesi con lo Spezia, fino a giugno 2025, e nei prossimi giorni arriverà in Italia per le visite mediche e la firma con la squadra bianca, pronta a metterlo a disposizione di Luca D’Angelo.

Tanco arriva da un momento tutt’altro che positivo. Il difensore non gioca una partita ‘vera‘ da tredici mesi, quando il Banfield ha deciso di retrocederlo nella squadra B, vista l’intenzione del giocatore di non rinnovare il contratto. Già vicino all’Italia, il suo agente, Julio Ricardo Cruz, lo aveva proposto al Verona, squadra in cui già militava il figlio, ma che ha preferito non tesserarlo. Tanco completerà il reparto difensivo, che salvo ribaltoni non dovrebbe vedere l’addio di Lukas Muhl, che nonostante abbia aperto all’addio per un ritorno in patria dovrebbe rimanere in rosa fino a giugno.

