Nuova passeggiata a raso in via Nizza, incontro in Comune. Il sindaco: “Idonea ad affrontare le mareggiate”

Savona. “Quest’opera è pensata per resistere a scenari plausibili in base alle circostanze. Sappiamo bene che una passerella sulla spiaggia può sollevare perplessità, ma abbiamo valutato i pro e i contro. Partiamo dal presupposto che l’opera dal punto di vista strutturale è idonea ad affrontare le mareggiate. La rinuncia a quest’opera avrebbe aperto un problema contrattuale e avrebbe comportato la rinuncia a un finanziamento”.

Lo ha detto il sindaco di Savona Marco Russo oggi pomeriggio durante l’incontro pubblio per la presentazione del progetto della nuova passeggiata a raso in via Nizza. All’incontro hanno partecipato decine di cittadini oltre al sindaco, agli assessori e i progettisti.

