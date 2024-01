Prima Categoria, pari tra Baia Alassio e Ospedaletti. Sardo: “Partita complicata. Atteggiamento? Più che positivo”

Alassio. Pareggio tra Baia Alassio e Ospedaletti, partita terminata 1 a 1 al termine di novanta minuti giocati ad alta intensità con due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Un fine mese ed inizio Febbraio molto scottante per la squadra di Enrico Sardo che ha affrontato la San Filippo Neri nel derby vincendo per ben 1 a 3 e raccogliendo 3 punti fondamentali per la lotta al titolo, nella giornata di ieri contro l’Ospedaletti ha ottenuto un punto e adesso si aspetta lo scontro diretto di settimana prossima, match al vertice contro l’Argentina Arma in trasferta.

La squadra di Alassio conosceva bene le qualità degli avversari, e a detta di mister Sardo i suoi giocatori hanno risposto positivamente alla sfida: “Sapevamo già ad inizio settimana il valore di questa squadra. Bisogna valutare i club anche nel valore di forma nel momento in cui si affrontano, l’Ospedaletti nelle ultime 7 partite ha siglato ben 21 gol e quindi si può affermare che sia una squadra in ottima salute. Conoscevamo il livello di difficoltà della partita, e noi l’abbiamo anche interpretata bene. Non ne parlo mai perchè non dovrebbe essere un alibi, però anche l’arbitraggio ha fatto la sua parte, però dobbiamo capire anche noi e imparare dai nostri errori. Alcuni sbagli sotto porta non ci hanno permesso di vincere, a volte abbiamo sbagliato anche l’ultimo passaggio, ma l’atteggiamento è stato più che positivo“.

» leggi tutto su www.ivg.it