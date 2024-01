Dallo staff del Sindaco di Recco

Entro la fine della prossima settimana, saranno completati due importanti interventi per migliorare la sicurezza della circolazione pedonale a Recco. Il primo riguarda l’istituzione di una nuova “Apu”, un’area pedonale urbana, in via IV Novembre, all’altezza della Libreria Capurro. Il secondo intervento prevede la conclusione dell’installazione di un nuovo semaforo in via Assereto, nei pressi del Bar Perla.

» leggi tutto su www.levantenews.it