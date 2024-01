Scuola nazionale trasporti e logistica, corsi gratuiti con assunzione quasi garantita: l’85 per cento degli allievi trova lavoro. Il prossimo passo è l’accreditamento anche in Toscana

“La formazione va bene per tutte le stagioni. Anche in un periodo di calo dei traffici come quello attualmente dovuto ai problemi nel Mar Rosso si rivela uno strumento utile, anche perché quando sarà il momento della ripresa è bene farsi trovare pronti, con gli strumenti giusti”. Parola di Federica Catani, direttore della Scuola nazionale trasporti e logistica, nel corso della conferenza stampa in cui l’ente di formazione di Via del Molo ha fatto il punto sulle attività in corso e su quelle in procinto di partire. Accanto a lei il presidente Pier Gino Scardigli, che nel 1991 ebbe l’intuizione di dare vita a una realtà che è cresciuta continuamente sino a diventare un punto di riferimento a livello provinciale e non solo. D’altronde i numeri parlano chiaro, con tassi di occupazione superiori all’80 per cento per chi frequenta i corsi. Nel solo ultimo triennio i corsi assunzionali proposti, ovvero quelli realizzati fianco a fianco con le imprese (che si impegnano ad assumere almeno il 60 per cento degli studenti), hanno formato in 10mila ore 180 ragazzi e di questi 146 hanno già trovato lavoro, per una percentuale generale superiore all’81 per cento, ma con punte di eccellenza di classi già interamente assunte e la stima che nel breve periodo si andrà a superare l’85 per cento.

“Abbiamo ottenuto risultati importanti in termini di formazione e di occupazione degli allievi. Nel nostro territorio – ha spiegato Catani – ci sono occasioni di lavoro qualificato nell’ambito del portuale, del trasporto e della logistica e la formazione offre le opportunità per coglierlo perché sono richieste professionalità di alto livello. Per questo la nostra offerta non ha un valore generalista ma è indirizzata in maniera specifica alla professionalizzazione e all’assunzione”.

Sono ormai oltre 70 le aziende che si rivolgono alla Scuola nazionale trasporti e logistica per formare le nuove competenze richieste, spesso partecipando da protagoniste al processo di formazione. Un sistema virtuoso di incontro tra domanda e offerta dove talvolta gli ex allievi che oggi lavorano nelle imprese del settore svolgono a loro volta il ruolo di formatori.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com