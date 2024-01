“Se parcheggio a Lerici dev’essere, sia solo per residenti e liberi Via Roma dagli stalli”

Seconda iniziativa ieri mattina per il gruppo “Lerici da difendere”. Un incontro, tenutosi alla sede del Comitato di frazione, dedicato principalmente al tema del parcheggio interrato che l’amministrazione intende realizzare a Lerici città. “Siamo molto preoccupati per il futuro del comune, i problemi sono sotto gli occhi di tutti, il paese è abbandonato. Intanto l’amministrazione parla solo ed esclusivamente di mega progetti”, ha detto in apertura il consigliere comunale Bernardo Ratti, referente del gruppo, che poi ha brevemente toccato il tema del progetto di riqualificazione della baia che prevede la realizzazione di pontili galleggiati, che, come recentemente disposto dal ministero, dovrà essere sottoposto a Valutazione di impatto ambientale. “Il ministero ha massacrato il progetto, lo ha smontato punto per punto, evidenziando le osservazioni inviate da Lerici da associazioni e singoli cittadini”, ha detto Ratti, per poi andare all’argomento parcheggio: “Il sindaco in campagna elettorale ne ha dette di tutti i tipi. Ora è chiara, lo dicono le determine degli ultimi mesi, la volontà di realizzare il parcheggio in Piazza Bacigalupi, e non – per fortuna – alla Rotonda Vassallo. Ma, nonostante abbiano già deciso, questo marzo vogliono fare un referendum tra le due opzioni. Il referendum va fatto, sì, ma chiedendo se la cittadinanza voglia o meno un parcheggio in centro”. A seguire un intervento di Giovanni Cortelezzi, presidente Legambiente Lerici, che ha accusato: “Nell’operato dell’amministrazione Paoletti sono venuti a mancare quei criteri di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza evidenziati dalla Legge sull’attività della pubblica amministrazione”.

L’incontro, che ha richiamato una trentina di partecipanti (tra i presenti, il capogruppo di Lerici sogna, Giovanni Agnellini, e la segretaria del Pd di Lerici e San Terenzo, Aurora Minichini), è proseguito con la relazione dei Giuliano Colomban, che ha messo a confronto la documentazione sulle due ipotesi progettuali, ottenuta con un accesso agli atti, escludendo da subito, in linea con quanto delineato da Ratti un attimo prima, la Rotonda Vassallo, “anche per ragioni di spesa e tempi – ha detto l’ingegnere – : il parcheggio di Piazza Bacigalupi ha un costo stimato in circa 7,8 milioni, con durata lavori 18 mesi; per Rotonda Vassallo parliamo di 11,5 milioni e 36 mesi”. Colomban, premesso che “i parcheggi vanno realizzati fuori da i centri abitati”, ha poi espresso una serie di critiche nei confronti dell’ipotetico parcheggio nella piazza del Comune, ad esempio sul project financing (“l’amministrazione lo ha indicato come soluzione finanziaria, ma mancano dettagli dei termini e delle condizioni con cui i privati dovrebbero investire”) e sui tempi di realizzazione (“l’elemento più impattante del progetto sulla comunità”), proponendo altresì “di affiancare un team esterno alla direzione dei lavori nella verifica e nel follow up del cantiere, affinché siano rispettati il programma di lavoro, oltre che la qualità stessa della progettazione esecutiva e di quanto in corso di realizzazione”).

