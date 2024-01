Sestri: addio al peschereccio Corsaro. ‘Santa’: 6 barche verso la rottamazione

Sestri Levante ha detto addio al peschereccio “Il Corsaro”, il più grande ospitato in porto; sarebbe stato venduto e viaggerebbe verso Gaeta. A Santa Margherita Ligure invece sdarebbero sei i pescherecci che gli armatoti avrebbero deciso di rottamare. Troppe le restrizioni: le barche all’ormeggio sabato e domenica; il mese di fermo biologico; il prezzo del carburante balzato alle stelle; le nuove restrizioni in arrivo dall’Europa. Ricorreremo sempre più al pesce surgelato e nei ristoranti, che subiranno anch’essi indirettamente le decisioni europee, non potremo più gustare piatti prelibati come i gamberoni di Santa Margherita Ligure.

Nelle foto il Corsaro che ha lasciato Sestri e la flotta peschereccia di Santa Margherita Ligure

