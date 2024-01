Sestri: raid teppisti nei fine settimana; polemica sui social

Due vetrine infrante a Sestri Levante nella notte tra sabato e domenica nelle vie Fascie e Fico. E la scorsa notte ancora un colpo in un bar di via Fico con l’asportazione dell’incasso, di bevande e generi alimentari con un danno rilevante. Abitanti inferociti si scatenano sui social. Carabinieri e polizia urbana stanno intanto verificando i filmati delle telecamere per verificare se si possono identificare i colpevoli. Un fenomeno che ha radici lontane: basti ricordare la distruzione della sede del Bagnun o della Madonnina

