Tennis, premiate le eccellenze liguri nella Festa dei Circoli

Genova. A conclusione di una tre giorni intensa nel segno della Coppa Davis a Palazzo Tursi nell’ambito del programma ” Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”, il Comitato Regionale della FITP ha applaudito tutte le sue eccellenze in occasione dell’annuale Festa dei Circoli.

In apertura cinque riconoscimenti importanti per altrettante imprese. L’assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi e la consigliera nazionale FITP Roberta Righetto hanno rispettivamente premiato il Park Tennis Club per la promozione in A1 femminile e il TC Santa Margherita Ligure per la promozione in A1 maschile.

