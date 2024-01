Alassio. Il cammino della New Basket ABC Alassio in Under 15 Eccellenza Piemonte si impreziosisce di un altro “scalpo” prestigioso con il primo successo in trasferta.

Nella mattinata di domenica, come riporta il resoconto della società alassina, i ponentini sono scesi in campo contro la quarta in classifica, la Bea Chieri, per vivere un incontro che si concluderà con una esaltante rimonta.

» leggi tutto su www.ivg.it