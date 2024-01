A Riomaggiore arrivano le orche. La spezzina Claudia Fachinetti presenta alle scuole il suo ultimo libro pubblicato

In occasione dell’uscita del suo ultimo libro, l’avevamo intervistata per farci raccontare la trama di “Lasciami Andare” edito da Piemme-Battello di Vapore a fine 2023 e tratto da una storia vera: l’avvistamento di un branco di orche nel porto di Genova (qui l’articolo). E ora che Claudia Fachinetti, autrice spezzina, biologia marina e giornalista, sarà ospite il 1° febbraio a Riomaggiore, scopriamo che quelle stesse orche furono avvistate anche nel Golfo della Spezia, nel corso di quello stesso lungo e misterioso viaggio che gli straordinari cetacei affrontarono qualche anno fa.

Venerdì 1° febbraio alle 9.30, all’interno della rassegna “Castello di Parole”, Fachinetti incontrerà le scuole del territorio per raccontare loro quell’esperienza che intreccia fatti di cronaca e romanzo: “Avvicinare i giovani alla cultura della scienza è importante, soprattutto per i ragazzi della nostra provincia che hanno la fortuna di vivere affacciati sul Santuario dei Cetacei, la grande area marina compresa tra Montecarlo, la punta della Sardegna e Livorno, ricca di biodiversità e in particolare di cetacei. Le orche protagoniste del libro lasciarono Genova il 18 dicembre del 2019, pochi giorni dopo il loro primo avvistamento, e prima di raggiungere Messina il 26 dicembre, seguendo la costa della Liguria, passarono davanti a Portovenere e Lerici”.

