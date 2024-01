Calcio, Finale. Scacciare gli spettri è il primo obiettivo, Belvedere: “A caldo ho dato le dimissioni ma non posso abbandonare la nave”

Finale Ligure. Le ultime quarantottore di Roberto Belvedere, quelle successive alla sconfitta casalinga contro il Ceriale, sono state caratterizzate da una forte riflessione. “Domenica ero veramente affranto – confessa il direttore giallorossoblù -. La delusione è stata tanta, a prescindere dal risultato. Il nervosismo mi ha portato istintivamente a dire alla società che volevo farmi da parte, anche perché mi sento parzialmente responsabile di questa situazione. Sono passati due giorni e ho avuto tempo di rifletterci su. A caldo ho dato le dimissioni ma non posso abbandonare la nave”.

Un dietrofront, quindi, dettato anche dalla respinta delle dimissioni. Oggi nella sede di via Brunenghi sono stati “distesi” gli animi anche se, come sottolineano le virgolette, la situazione di classifica non consente alcuna distensione. “Sono sincero, oggi sono andato al campo ma non ho parlato alla squadra – dichiara Belvedere -. Lo abbiamo fatto parecchio durante questa stagione. Ho preferito confrontarmi con la società e guardarmi tutto l’allenamento. I ragazzi, ancora una volta, si sono allenati bene. Questa non è una squadra di pelandroni, ma alla domenica andiamo in difficoltà. Soprattutto in questo tourbillon di risultati in cui siamo entrati. La giovane età è un’attenuante però per fare risultati bisogna tirare fuori le palle”.

