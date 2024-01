Dall’U.S.Sestri Levante 1919

L’US Sestri Levante 1919 comunica il tesseramento di Claudio Alexander Vaughn. Esterno italo-statunitense, classe 2003, è cresciuto nel settore giovanile del Brindisi. In carriera ha indossato le maglie di Virtus Matino in Eccellenza, Bitonto e Francavilla in Serie D, Virtus Francavilla e dell’Alessandria in Serie C. All’Alessandria è stato ceduto in prestito l’attaccante Tommaso Busatto.

