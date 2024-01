Fleximan, dalla Liguria i sovranisti lanciano una raccolta fondi “per pagargli le spese legali”

Liguria. “L’eroe che non ci meritiamo ma di cui abbiamo bisogno”. Così i sovranisti genovesi di Pro Italia, una delle tantissime formazioni politiche che strizzano l’occhio a populismo ed estrema destra nate nel Paese negli ultimi anni, parlano di Fleximan. Un simbolo più che una persona in carne e ossa che, appunto, viene raffigurato in maniera fantasiosa grazie all’uso disinvolto dell’intelligenza artificiale. Un supereroe mascherato armato di flessibile e con una F sul petto, un esercito di ignoti con passamontagna e tuta nera, sempre armati di flessibile, o anche una riedizione dell’eroina interpretata da Uma Thurman nel film Kill Bill, in mise gialla e immancabile flessibile.

Immagini e narrazione delle gesta di Fleximan, pochi giorni dopo i primi tre attacchi anche in Liguria (alla Spezia) si trovano in un video con il quale gli attivisti di Pro Italia lanciano una raccolta fondi per fare fronte alle spese legali – “speriamo più tardi possibile”, scrivono – di Fleximan. O meglio, nell’annuncio, accompagnato da numero di conto corrente e contatti, viene spiegato che i fondi raccolti serviranno a sostenere tutti coloro che saranno individuati, denunciati e portati a processo come responsabili delle manomissioni degli autovelox.

» leggi tutto su www.ivg.it